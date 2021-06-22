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22 июн 2021

В Audi рассказали о модели RS3

В Audi рассказали о модели RS3
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi опубликовала фотографии и видео, а также назвала основные характеристики спортивной модели RS3 следующего поколения.

Новинку представят уже этим летом. Заметим, что автомобиль будет предлагаться как в кузове седан, так и в кузове хэтчбек. Теперь проговорим про двигатели. Под капотом заряженной машины расположится пятицилиндровый мотор объемом в два с половиной литра.  Показатели отдачи известны и составляют 400 лошадиных сил.  Что касается характеристик разгона, то первую сотню автомобиль разменяет за 3.8 десятых секунды.  По сравнению с предшественником у нас есть улучшение - на целых 0.3 секунды.

Любопытно, но новая RS-ка получит новую систему для езды в контролируемом заносе под названием RS Torque Splitter, отвечающую за распределение крутящего момента между задними колесами. Водитель самостоятельно сможет выставлять настройки управляющей электроники за счет системы Audi Drive Select с пятью предустановленными режимами работы 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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