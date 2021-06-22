В Audi рассказали о модели RS3

Компания Audi опубликовала фотографии и видео, а также назвала основные характеристики спортивной модели RS3 следующего поколения.

Новинку представят уже этим летом. Заметим, что автомобиль будет предлагаться как в кузове седан, так и в кузове хэтчбек. Теперь проговорим про двигатели. Под капотом заряженной машины расположится пятицилиндровый мотор объемом в два с половиной литра. Показатели отдачи известны и составляют 400 лошадиных сил. Что касается характеристик разгона, то первую сотню автомобиль разменяет за 3.8 десятых секунды. По сравнению с предшественником у нас есть улучшение - на целых 0.3 секунды.

Любопытно, но новая RS-ка получит новую систему для езды в контролируемом заносе под названием RS Torque Splitter, отвечающую за распределение крутящего момента между задними колесами. Водитель самостоятельно сможет выставлять настройки управляющей электроники за счет системы Audi Drive Select с пятью предустановленными режимами работы