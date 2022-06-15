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15 июн 2022

В Audi разработали электрический «тук-тук»

В Audi разработали электрический «тук-тук»
Автор фото: фирма-производитель

Моторикши или «Тук-туки» - традиционный транспорт для Индии. Тренды на электрификацию докатились и до этой области транспорта – электрических рикш становится все больше и больше, вот только зачастую эти повозки выполнены кустарным путем. Впрочем, компания Audi знает рецепт идеального электрического «тук-тука»

Буквально на днях немецкий концерн показал свой прототип, его характеристки не раскрываются, но и не они здесь представляют главный интерес.  Все самое необычное заключается в используемых батареях.

Итак, на «тук-тук» поставили аккумуляторную ячейку от электрокара E-Tron. Причем батарея здесь используется не новая, а с выработанным ресурсом, то есть с упавшей на 30-40 процентов емкостью. Для автомобиля эти значения уже критичны, но никто не мешает использовать этот источник энергии в других продуктах. Любопытно, но в Audi  сообщают, что после очередной фазы деградации ячейки предлагается использовать в качестве стационарных накопителей энергии — например, в зарядных будках с солнечной панелью на крыше, от которых тут-туки и будут заряжаться после трудового дня. И только по завершении третьего, стационарного жизненного цикла аккумуляторные ячейки будут должным образом утилизированы.

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