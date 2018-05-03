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3 май 2018

В Audi запатентовали необычную складную крышу для кроссовера

В Audi запатентовали необычную складную крышу для кроссовера

О том, что Audi может сделать купе-кроссовер, причем довольно большой, слухи ходили давно. Лишним подтверждением таких планов может служить патент компании на необычный тип складного верха.

Он двухсекционный: вначале поднимается задняя часть верха, затем центральная, которая прячется в недрах багажного отделения, а затем и сама задняя часть опускается вниз. Таким образом у машины не только образуется большая открытая площадь, но и отсутствуют центральные стойки.

В патентной заявке говорится, что увеличить жесткость кузова помогут более длинные передние стойки, которые протянутся вплоть до спинок передних сидений и заодно защитят пассажиров в случае опрокидывания.

Конструкция выглядит фантастический и малореализуемой на практике, а сам патент может ничего и не означать: компании часто патентуют какие-то идеи лишь для того, что бы ими не воспользовались конкуренты. Но открытый кроссовер Audi показывала еще в 2007 году, а успех того же Range Rover Evoque Cabrio мог подтолкнуть немцев на создание своей подобной модели.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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