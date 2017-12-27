Российское отделение Audi объявило об отзыве A4, A5 и Q5, проданных у нас с 2011 по 2016 годы. Под сервисную кампанию подпало 1880 автомобилей, их владельцы будут уведомлены о необходимости посетить сервисные станции официальных дилеров.

Причиной отзыва транспортных стал возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, в редких случаях это может привести к оплавлениям и даже возгоранию. Дилеры заменят нагревательный элемент и обновят программное обеспечение блока управления климатической установки. Все работы будут бесплатными для владельцев.

Данный отзыв является частью глобальной добровольной кампании Audi, под которую подпало около 1,27 миллиона автомобилей по всему миру. Из них 875 тысяч автомобилей было продано в Европе (из них 330 тысяч в Германии), 250 тысяч в Северной Америке и около 47 тысяч на азиатских рыках.

В Audi говорят о том, что водитель может почувствовать неприятный запах горелой пластмассы. В этом случае им немедленно нужно обратиться в сервисные центры для устранения неполадок. В компании говорят, что проблема возникла из-за некачественной изоляции проводки, которая не выдерживает тепловых нагрузок.