Компания Audi присоединилась к «клубу» тех, кто отзывал автомобили на российском рынке. Причем немцы объявили сразу две сервисные кампании.

Первая касается 728 Audi A4, A5, Q5, А6 и Audi Q5, проданных с 2012 по 2017 годы. В уведомлении, направленном компанией в адрес Госстандарта говорится о том, что причиной отзыва стало возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. В результате возможны локальные оплавления.

На отзываемых автомобилях будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и выполнено обновление программного обеспечения блока управления двигателя.

Вторая сервисная кампания касается 41 кроссовера Audi Q5, которые были проданы в этом году. Здесь причинно послужил возможный дефект покрытия поршней задних тормозных суппортов. Это может привести к тому, что при торможении педаль тормоза может иметь увеличенный ход, а эффективность торможения задней оси может быть снижена. В результате возможно увеличение тормозного пути.

На отзываемых автомобилях будет выполнена прокачка заднего контура тормозной системы (задний левый тормозной суппорт и задний правый тормозной суппорт).

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.