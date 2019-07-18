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18 июл 2019

В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза

В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза
Автор фото: фирма-производитель

В России отзывают 120 автомобилей Audi. На сервис пригласят владельцев моделей A6 и A7, которые были проданы с начала этого года.

Причиной отзыва стало неудачное расположение трубок с охлаждающей жидкостью — из-за слишком сильного прилегания стирается оксидный слой. В результате, это приводит к утечке охлаждающей жидкости.

Всех владельцев, которым требуется ремонт, персонально уведомят представители компании. Самостоятельно уточнить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно в перечне VIN-номеров. Всем владельцам дефектных автомобилей заменят трубку охлаждающей жидкости. Работы в рамках отзывной кампании будут проводиться бесплатно.

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