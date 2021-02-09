В Россию приехал Audi e-tron Sportback

В техническом плане перед нами обычный e-tron, однако, в плане дизайна – автомобиль получился совсем иным.

Спереди оба автомобиля неотличимы – все новые штрихи кроются в задней части. Новый кроссовер получил более стремительный силуэт. Что касается оснащения, то здесь мы имеем интересный набор. Уже в базовое оснащение входят фары с диодами, раздельный климат-контроль, крышка багажника с электрическим приводом и пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами.

Что касается моторов, то к нам пока приедет обычная версия Sportback, хотя буквально на днях была представлена и заряженная версия с индексом «S». Максимальная мощность такого автомобиля - 503 лошадиные силы. Тот, что доедет до нас будет несколько слабее – 360 лошадиных сил. Правда, у машины есть и ультимативный режим для кратковременного, но резкого ускорения – в нем отдача двигателя повышается до 408 лошадиных сил, но только на 7-8 секунд.