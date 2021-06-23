В Россию приехал новый Audi S3

Компания Audi объявила о старте приема заказов в России на спортивную модель S3 нового поколения, доступную с кузовом седан и хэтчбек. Цены на автомобили начинаются от 4 005 000 рублей.

Отметим, что сами по себе машины не новы - они были представлены еще летом прошлого года. И седан, и хэтчбек оснащаются одним и тем же мотором. Это двухлитровый турбо-агрегат на 310 лошадиных сил. В наличии имеется и полный привод, и роботизированная коробка DSG.

А теперь самое интересное – на нашем рынке мотор дефорсировали и прилично - до 290 лошадиных сил. Странное решение, особенно если учесть высокую стоимость автомобиля саму по себе. При этом, как утверждает автопроизводитель, ограничение отдачи двигателя не повлияло на динамику машин. То есть они также способны разогнаться до 250 километров в час и разменять первую сотню за четыре секунды.