Будущие модели Audi семейства RS, включая электрифицированные версии, в обязательном порядке получат полноприводную трансмиссию quattro для улучшения динамики и безопасности вождения

Как сообщил в интервью изданию Autocar глава подразделения продаж и маркетинга Audi Sport Рольф Михль, все «заряженные» модели Audi будут полноприводными. «Хотя мы использовали заднеприводную трансмиссию в последней версии суперкара R8, именно quattro является неотъемлемой частью нашего наследия. Полный привод означает быстрое и безопасное вождение, поэтому я не вижу ни малейшего повода его не использовать. Полноприводная трансмиссия quattro будет являться неотъемлемой частью моделей Audi семейства RS, включая их электрифицированные версии в будущем», — пообещал Михль.

Любопытно, что для тех, кому нужен «заряженный» Audi с задним приводом, шансов практически нет. Остался лишь R8, да и тот скоро уйдет с рынка. Между тем, заднеприводный R8 легче версии с quattro: масса купе составляет 1595 килограммов, а родстера – 1695 килограммов. Это на 65 и 55 килограммов меньше, чем у модификаций с четырьмя ведущими колёсами.