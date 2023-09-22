Представлен обновленный Audi Q4 e-tron

Компания Audi представила новый электрический кроссовер Audi Q4 e-tron 2024 модельного года. На следующей неделе откроется прием предзаказов. Стоимость начинается от 52 950 евро (5 419 000 рублей)

Как и ранее, автомобиль представлен в двух версиях кузова: стандартном и Sportback. Дизайн фактически не изменился. Единственное визуальное отличие - это слегка иные бампера. В салоне также изменений практически нет. Главной фишкой рестайлинга стал звуковой генератор, имитирующий рычание двигателя внутреннего сгорания.

Стандартная версия оснащается электрическим двигателем на задней оси мощностью 286 л.с. Разгон до «сотни» составит 6,7 с. Батарея емкостью 77 кВт*ч позволит преодолеть до 562 км на одном полном заряде. Флагманское полноприводное исполнение получит два электромотора (по одному на каждой оси). Суммарная мощность - 340 л.с. В данном случае разгон до сотни составит 5,4 с.