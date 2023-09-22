Автомобильный портал Motorpage
22 сен 2023

Представлен обновленный Audi Q4 e-tron

Представлен обновленный Audi Q4 e-tron
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила новый электрический кроссовер Audi Q4 e-tron 2024 модельного года. На следующей неделе откроется прием предзаказов. Стоимость начинается от 52 950 евро (5 419 000 рублей)

Как и ранее, автомобиль представлен в двух версиях кузова: стандартном и Sportback. Дизайн фактически не изменился. Единственное визуальное отличие - это слегка иные бампера. В салоне также изменений практически нет. Главной фишкой рестайлинга стал звуковой генератор, имитирующий рычание двигателя внутреннего сгорания.

Стандартная версия оснащается электрическим двигателем на задней оси мощностью 286 л.с. Разгон до «сотни» составит 6,7 с. Батарея емкостью 77 кВт*ч позволит преодолеть до 562 км на одном полном заряде. Флагманское полноприводное исполнение получит два электромотора (по одному на каждой оси).  Суммарная мощность - 340 л.с. В данном случае разгон до сотни составит 5,4 с.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi Q4 e-tron

Представлен обновленный Audi Q4 e-tron

22 сентября 2023
Audi R8

Audi R8 возможно снимут с производства

08 сентября 2023
Audi SQ8 (2024)

Audi представила обновленные Q8 и SQ8

06 сентября 2023
Audi Q6 e-tron

Рассекречен салон Audi Q6 e-tron

05 сентября 2023
Audi Q8

Представлен обновленный Audi Q8

25 августа 2023
Audi Q4 e-tron (2022)

Семейство Audi Q4 E-Tron пополнилось еще двумя версиями

30 июля 2021

 Новости Audi Q4 e-tron

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька... Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx
Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие
Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 0 8