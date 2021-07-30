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30 июл 2021

Семейство Audi Q4 E-Tron пополнилось еще двумя версиями

Семейство Audi Q4 E-Tron пополнилось еще двумя версиями
Автор фото: фирма-производитель

Гамма расширилась за счет кросс-купе с большим запасом хода и полноприводной модификацией кроссовера с новой силовой установкой

Начнем с первой модификации. Итак, она носит индекс «40» и выделяется большой батареей емкостью в 77 киловатт-часов. Такой аккумулятор должен обеспечивать пробег более чем в 530 километров на одном заряде. В движение «сороковой» электрокросс приводит 204-сильный электромотор, установленный на задней оси.

Вторая модификация - двухмоторный полноприводный Q4 45 e-tron quattro, отдача силовой установки которого составляет 265 лошадиных сил. Разгон до сотни у такого автомобиля занимает менее семи секунд!

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