Семейство Audi Q4 E-Tron пополнилось еще двумя версиями

Гамма расширилась за счет кросс-купе с большим запасом хода и полноприводной модификацией кроссовера с новой силовой установкой

Начнем с первой модификации. Итак, она носит индекс «40» и выделяется большой батареей емкостью в 77 киловатт-часов. Такой аккумулятор должен обеспечивать пробег более чем в 530 километров на одном заряде. В движение «сороковой» электрокросс приводит 204-сильный электромотор, установленный на задней оси.

Вторая модификация - двухмоторный полноприводный Q4 45 e-tron quattro, отдача силовой установки которого составляет 265 лошадиных сил. Разгон до сотни у такого автомобиля занимает менее семи секунд!