Ателье Mansory представило собственный вариант доработки кроссовера Audi RS Q8. Тюнеры не ограничились стайлингом, но и сосредоточились на технической модернизации

Штатный турбомотор получил модифицированный блок управления и альтернативную выхлопную систему. Отдача восьмицилиндрового двигателя увеличена с 600 л.с. и 800 Нм до 780 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. До 100 км/ч такой RS Q8 разгонится за 3,3 секунды при максимальной скорости в 320 км/ч. Показатели заводского кросс-купе — 3,8 секунды и 304 км/ч. Для примера, полно¬приводный Porsche 911 Carrera 4S ускоряется до сотни за 3,6 секунды.

Кросс-купе обзавелось капотом и новым передним бампером с расширенными воздухозаборниками и иным наполнением решётки радиатора. В задней части вседорожника появились новый бампер с массивным диффузором и угловатые окантовки патрубков выхлопной системы. Все новые кузовные элементы выполнены из углепластика.