Audi RS Q8 Performance стал самым мощным в семействе кроссоверов

Компания Audi представила обновленную спортивную версию кроссовера RS Q8, включая модификацию RS Q8 Performance. Она же стала самой мощной в истории модели Q8

Рестайлинговый Q8 показали в сентябре прошлого года, теперь пришло время для подогретых версий RS. Модель оснащена 4,0-литровым турбированным V8 мощностью 592 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 3,8 с. Максимальная же скорость - 250 км/ч. Модификация Performance отличается форсированным V8 до 632 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В этом случае разгон до 100 км/ч займет 3,6 с. “Максималка” ограничена на отметке в 280 км/ч. Автомобиль уже успел установить рекорд на Нюрбургринге, пройдя трассу за 7 минут и 36.698 секунд.

В паре с мотором вне зависимости от модификации комплектуется 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic. Привод - полный (Quattro). Также модель получила адаптивную пневмоподвеску с регулируемым клиренсом до 90 мм, электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости, усиленную тормозную систему, а также оригинальные колесные диски диаметрами 22 или 23 дюйма в зависимости от версии.