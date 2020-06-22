Автомобильный портал Motorpage
22 июн 2020

Audi RS Q8 превратят в «убийцу» Lamborghini Urus

Audi RS Q8 превратят в «убийцу» Lamborghini Urus
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая мастерская Lumma Design готова превратить Audi RS Q8 в «убийцу» Lamborghini Urus. Тюнинг-ателье поделилось рендерами своего тюнинг-проекта

Отличительная черта Audi RS Q8 от Lumma — сверхагрессивный карбоновый обвес. Дизайнеры готовы закрыть глянцевые декоративные элементы экстерьера углепластиковыми накладками, установить композитные боковые юбки, расширители колёсных арок, новый передний сплиттер, задние спойлеры, диффузор, другие насадки выхлопной системы и дополнить образ кастомными колёсами со сложным рисунком.

Чтобы автомобиль не уступал Lamborghini по динамическим характеристикам, мотористы Lumma подготовили программный модуль, который позволяет повысить отдачу с 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента до 704 лошадиных сил и 910 Нм. Показатели разгонной динамики не называются, но вседорожник Lamborghini с тем же мотором V8 4.0 мощностью 650 лошадиных сил вряд ли окажется быстрее.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi RS Q8 от Lumma

Audi RS Q8 превратят в «убийцу» Lamborghini Urus

22 июня 2020
ABT Sportsline \ Audi S8

Audi S8 превратили в супер-седан

15 июня 2020
Audi S7 Sportback 2020

Спортивные Audi S6 и S7 доехали до России с новым мотором

27 мая 2020
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Audi A6 Аvant стал гибридом

28 апреля 2020
Audi A3 Sedan 2021

Представлен седан Audi A3 нового поколения

21 апреля 2020
Audi A8 2018

Audi A8 не превратится в электромобиль

03 апреля 2020

 Новости Audi RS Q8

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров Тест драйв
22 июня 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров"
Geely Coolray - geely coolray 2020 быстрая мода
Тест драйв
18 июня 2020

Geely Coolray
"Быстрая мода"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга
Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 0 6 9