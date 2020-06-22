Audi RS Q8 превратят в «убийцу» Lamborghini Urus

Немецкая мастерская Lumma Design готова превратить Audi RS Q8 в «убийцу» Lamborghini Urus. Тюнинг-ателье поделилось рендерами своего тюнинг-проекта

Отличительная черта Audi RS Q8 от Lumma — сверхагрессивный карбоновый обвес. Дизайнеры готовы закрыть глянцевые декоративные элементы экстерьера углепластиковыми накладками, установить композитные боковые юбки, расширители колёсных арок, новый передний сплиттер, задние спойлеры, диффузор, другие насадки выхлопной системы и дополнить образ кастомными колёсами со сложным рисунком.

Чтобы автомобиль не уступал Lamborghini по динамическим характеристикам, мотористы Lumma подготовили программный модуль, который позволяет повысить отдачу с 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента до 704 лошадиных сил и 910 Нм. Показатели разгонной динамики не называются, но вседорожник Lamborghini с тем же мотором V8 4.0 мощностью 650 лошадиных сил вряд ли окажется быстрее.