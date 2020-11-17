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17 ноя 2020

Audi обновила кроссовер SQ2

Audi обновила кроссовер SQ2
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi обнародовала детали рестайлинга компактного кроссовера SQ2, который состоялся вслед за обновлением гражданских версий вседорожника

Отличить обновлённый Audi SQ2 проще всего будет по новой радиаторной решётке: она расположена чуть ниже, чем раньше, и получила новое дополнение, а между самим элементом и капотом появились узкие щели. Кроме того, изменена пластика бамперов. Светодиодная оптика включена в стандартную комплектацию кроссовера, но отныне опционально доступны матричные фары с «умным» дальним светом.

Список водительских ассистентов пополнился продвинутым адаптивным круиз-контролем с возможностью распознавания дорожных знаков: при приближении к знаку ограничения скорости электроника сама замедлит автомобиль. Кроме того, Audi SQ2 опционально можно снабдить парковочным ассистентом.  Кроссовер по-прежнему комплектуется двухлитровым турбомотором, развивающим 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента, 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода. До 100 км/ч вседорожник разгонится за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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