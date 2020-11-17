Audi обновила кроссовер SQ2

Компания Audi обнародовала детали рестайлинга компактного кроссовера SQ2, который состоялся вслед за обновлением гражданских версий вседорожника

Отличить обновлённый Audi SQ2 проще всего будет по новой радиаторной решётке: она расположена чуть ниже, чем раньше, и получила новое дополнение, а между самим элементом и капотом появились узкие щели. Кроме того, изменена пластика бамперов. Светодиодная оптика включена в стандартную комплектацию кроссовера, но отныне опционально доступны матричные фары с «умным» дальним светом.

Список водительских ассистентов пополнился продвинутым адаптивным круиз-контролем с возможностью распознавания дорожных знаков: при приближении к знаку ограничения скорости электроника сама замедлит автомобиль. Кроме того, Audi SQ2 опционально можно снабдить парковочным ассистентом. Кроссовер по-прежнему комплектуется двухлитровым турбомотором, развивающим 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента, 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода. До 100 км/ч вседорожник разгонится за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.