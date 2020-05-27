Экологи могут уничтожить BMW M2

Двухдверка M2 актуального поколения отправится в отставку раньше намеченного под давлением экологов. Уже в конце года баварцы, по слухам, планируют досрочно прекратить серийное производство и продажи BMW M2 (включая и версию Competition, и модификацию CS). Причина – в планомерно ужесточающихся экостандартах, которым компания вынуждена следовать, чтобы не попасть под огромные штрафы

Как предполагают эксперты Motor1, спорткар на данный момент оснащается двигателем с обозначением S55, который дебютировал еще в 2013 году. И, по всей видимости, его характеристики перестали укладываться в действующие в Европе нормы, а тратиться на модернизацию силового агрегата баварцы не пожелали.

Тем не менее, это не означает полного отказа от младшей «эмки»: BMW будет и производить, и продавать купе на тех рынках, где отношение к объемам вредных выбросов помягче, чем в Европе. Соответственно, M2 не покинет ни Соединенные Штаты, ни нашу страну.Отсутствие желания модернизировать купе для Европы можно объяснить еще и планами BMW по тотальному обновлению заднеприводных моделей 2-й серии. Новое поколение купе должно быть представлено в следующем году и сохранит М-модификацию.