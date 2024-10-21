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21 окт 2024

BMW показал гоночный M2 Racing

BMW показал гоночный M2 Racing
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW показала гоночную версию на базе купе M2 в рамках финала чемпионата DTM на Хоккенхаймринге

Технические характеристики BMW M2 Racing пока не объявлены, поскольку модель все еще находится на стадии разработки. Однако купе было протестировано на Нюрбургринге в рамках заезда Nürburgring Endurance Series (NLS). Автомобиль преодолел 27 кругов, при этом смог испытать разные условия как на сухой, так и на мокрой дороге из-за переменчивой погоды. Тестовый автомобиль получил особый камуфляж, рисунок которого повторяет отдельные участки различных гоночных трасс.

BMW M2 Racing появится у первых клиентов не раньше 2026 года. Вероятно, к этому моменту инженеры сделают еще ряд важных доработок. Некоторые технические характеристики мы будем узнавать постепенно в течение следующего года.

При написании новости использовалась информация:
bmw-m

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