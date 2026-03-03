BMW подготовил для M2 заводской гоночный пакет

M Performance Track Kit для купе BMW M2 оценили в 23,5 тысячи евро, что эквивалентно 2,13 млн рублей

Пакет ориентирован на тех, кто планирует регулярно выезжать на гоночные трассы, но не готов отказываться от допуска к дорогам общего пользования. В список доработок входят регулируемый передний сплиттер, дополнительные накладки в зоне колесных арок для оптимизации воздушных потоков и новая система охлаждения двигателя.

Особое внимание уделено заднему антикрылу, созданному по мотивам гоночных версий BMW M4. В стандартном положении оно соответствует требованиям для дорожных автомобилей в Германии, однако для трека предусмотрена отдельная конфигурация с изменяемым углом наклона. Кроме этого, купе получило регулируемые амортизаторы и возможность индивидуальной настройки дорожного просвета в диапазоне 20 мм отдельно для передней и задней оси.

Опционально для версии BMW M2 CS с 530-сильным двигателем предложена спортивная выхлопная система M Performance. Она доступна с наконечниками из карбона или титана и снижает массу автомобиля примерно на 8 кг. Стоимость этого аксессуара составляет 8343 евро (757 тыс. рублей).

