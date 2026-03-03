Автомобильный портал Motorpage
3 мар 2026

BMW подготовил для M2 заводской гоночный пакет

BMW подготовил для M2 заводской гоночный пакет
Автор фото: фирма-производитель

M Performance Track Kit для купе BMW M2 оценили в 23,5 тысячи евро, что эквивалентно 2,13 млн рублей

Пакет ориентирован на тех, кто планирует регулярно выезжать на гоночные трассы, но не готов отказываться от допуска к дорогам общего пользования. В список доработок входят регулируемый передний сплиттер, дополнительные накладки в зоне колесных арок для оптимизации воздушных потоков и новая система охлаждения двигателя.

Особое внимание уделено заднему антикрылу, созданному по мотивам гоночных версий BMW M4. В стандартном положении оно соответствует требованиям для дорожных автомобилей в Германии, однако для трека предусмотрена отдельная конфигурация с изменяемым углом наклона. Кроме этого, купе получило регулируемые амортизаторы и возможность индивидуальной настройки дорожного просвета в диапазоне 20 мм отдельно для передней и задней оси.

Опционально для версии BMW M2 CS с 530-сильным двигателем предложена спортивная выхлопная система M Performance. Она доступна с наконечниками из карбона или титана и снижает массу автомобиля примерно на 8 кг. Стоимость этого аксессуара составляет 8343 евро (757 тыс. рублей).
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M2 CS (2026)

BMW представила “заряженную” версию M2 CS

29 мая 2025
BMW M2 Racing (2025)

BMW показал гоночный M2 Racing

21 октября 2024
BMW М2

В BMW разрабатывает гоночную модификацию на базе купе M2

22 августа 2024
BMW M2 CS

BMW M2 CS получит мотор мощностью свыше 500 л.с.

06 августа 2024
BMW M2 (2023)

Представлен новый BMW M2

12 октября 2022
BMW M2

Фанаты зарядили BMW M2

30 декабря 2020

 Новости BMW M2

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка
Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе
Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 9 0 2