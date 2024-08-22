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22 авг 2024

В BMW разрабатывает гоночную модификацию на базе купе M2

В BMW разрабатывает гоночную модификацию на базе купе M2
Автор фото: фирма-производитель

Подразделение BMW M Motorsport опубликовало ряд изображений предстоящей новинки. Это будет спорткар на базе купе M2, который станет моделью начального уровня для вхождения в мир автоспорта

Фактически, мы ожидаем идейного продолжателя гоночных модификаций M235i Racing, M240i Racing и M2 CS Racing, созданных на базе 2-серии. Судя по имеющимся данным, для нового спорткара также возьмут за основу M2, который получил обновление этим летом.

Доработки будут как во внешности, так и в технической составляющей. Однако никакая информация пока не рассекречена, поскольку автомобиль находится на начальной стадии разработки. Предположительно модель выйдет на рынок в 2026 году.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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