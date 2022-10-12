Представлен новый BMW M2

В активе новой модели – необычная внешность и новые моторы. На глобальном рынке автомобиль появится в начале 2023 года

Надо сказать, что новая «Двойка» совершенно не похожа на другие модели BMW. Дизайнеры в этот раз решили отойти от плавных форм и обратили свое внимание на углы. Взгляните на бампера, воздухозаборники, боковые «юбки» - таких ломанных, угловатых деталей нет более нет ни на одном автомобиле BMW.

Что касается силовых установок, то трехлитровую «турбо-шестерку» позаимствовали у старшей BMW M3. Мощность агрегата составляет 460 лошадиных сил. До 100 км/ч BMW M2 с шестиступенчатой «механикой» ускорится за 4,3 секунды. Максимальная скорость спорткара составляет 250 километров в час.