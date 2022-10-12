Автомобильный портал Motorpage
12 окт 2022

Представлен новый BMW M2

Представлен новый BMW M2
Автор фото: фирма-производитель

В активе новой модели – необычная внешность и новые моторы. На глобальном рынке автомобиль появится в начале 2023 года

Надо сказать, что новая «Двойка» совершенно не похожа на другие модели BMW. Дизайнеры в этот раз решили отойти от плавных форм и обратили свое внимание на углы. Взгляните на бампера, воздухозаборники, боковые «юбки» - таких ломанных, угловатых деталей нет более нет ни на одном автомобиле BMW.

Что касается силовых установок, то трехлитровую «турбо-шестерку» позаимствовали у старшей BMW M3. Мощность агрегата составляет 460 лошадиных сил. До 100 км/ч BMW M2 с шестиступенчатой «механикой» ускорится за 4,3 секунды. Максимальная скорость спорткара составляет 250 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M2 (2023)

Представлен новый BMW M2

12 октября 2022
BMW X2 xDrive25e (2020)

BMW снимает кроссовер X2 с производства

12 октября 2022
BMW M2

Фанаты зарядили BMW M2

30 декабря 2020
BMW M2 CS 2020

Экологи могут уничтожить BMW M2

27 мая 2020
BMW M2 CS 2020

BMW представила гоночную версию самой быстрой M2

11 ноября 2019
BMW M2 CS 2020

BMW M2 получила 450-сильный мотор

06 ноября 2019

 Новости BMW M2

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 (2021) эстет с бицепсами и высоким iq
Тест драйв
03 октября 2022

Infiniti QX50
"Эстет с бицепсами и высоким IQ"
Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов»
Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"

Написано новостей:

3 1 6 2 2