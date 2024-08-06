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6 авг 2024

BMW M2 CS получит мотор мощностью свыше 500 л.с.

BMW M2 CS получит мотор мощностью свыше 500 л.с.

В интернете постепенно появляются подробности о новом BMW M2 CS, презентация которого должна произойти до конца текущего года. По некоторым данным, автомобиль получил агрегат с двойным турбонаддувом мощностью более 500 л.с.

Если быть точнее - 518 или 525 л.с., судя по инсайдерской информации. Это будет значительная прибавка к мощности, по сравнению с 480-сильной стандартной версией M2. Привод, как сообщается, останется задний, что сделает M2 CS самым мощной заднеприводной моделью в линейке бренда.

Из других ожидаемых изменений: более жесткая подвеска, улучшенные тормоза, слегка переработанный кузов и ряд доработок в салоне. Некоторые из этих атрибутов можно заметить на опубликованных шпионских снимках автомобиля в камуфляже.

При написании новости использовалась информация:
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