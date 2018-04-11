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апр 2018

Концепт BMW M8 Gran Coupe - Позолота

Новый BMW M8 Gran Coupe - BMW M8 Gran Coupe Concept 2018 Позолота
Концепт-кар BMW M8 Gran Coupe намекает, как будет выглядеть «заряженная» «четырехдверка» восьмой серии, которую баварцы представят в 2019 году

Углепластиковая крыша, спойлер на кромке багажника, хищные воздухозаборники и сплиттер переднего бампера уживаются в M8 Gran Coupe с золотистым окрасом решетки радиатора, бокового остекления, 21-дюймовых колесных дисков, квартета выхлопных патрубков и тормозных суппортов. Вероятнее всего, в основу четырехдверной «восьмерки» ляжет модульная платформа CLAR, знакомая по моделям пятой, шестой и седьмой серий. Под капотом топовой модификации пропишется 4,4-литровый бензиновый битурбомотор с отдачей более 600 л.с. Наверняка будет использована и полноприводная трансмиссия M xDrive с возможностью отключения тяги на передние колеса в трековом режиме. Напомним, что семейство 8-й серии идет на смену баварской «шестерке».

Фото BMW M8 Gran Coupe

  • BMW M8 Gran Coupe Concept 2018 Позолота
  • BMW M8 Gran Coupe Concept 2018 вид спереди сбоку
  • BMW M8 Gran Coupe Concept 2018 вид сбоку
  • BMW M8 Gran Coupe Concept 2018 вид спереди сверху
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