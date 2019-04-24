BMW M8 Gran Coupe вышла на тесты на "Нордшляйфе"

Несмотря на то, что BMW не представила даже базовый вариант 8 Series Gran Coupe, марка активно тестирует спортивную M-модификацию 4-дверного купе

Именно этот автомобиль и был засечен шпионами на легендарной трассе. Есть мнение, что скрытый обильным камуфляжем прототип уже использует серийные кузов и оптику. Предполагается, что внешне автомобиль будет напоминать концепт-кар BMW Concept M8 Gran Coupe, который был представлен в 2018 году на автосалоне в Женеве.

Что касается двигателей, то BMW M8 Gran Coupe получит 4,4-литровый турбированный V8, который в варианте M850i выдаёт 523 л.с., а в версии M8 должен получить отдачу не менее 600 л.с. Кстати, несколько дней назад баварцы вывели на трек Нордшляйфе обновленный BMW X5 M с аналогичным движком, агрегатированным с восьмискоростным «автоматом».