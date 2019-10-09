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9 окт 2019

Представлен BMW M8 Gran Coupe

Представлен BMW M8 Gran Coupe
Автор фото: фирма-производитель

Производство новинки, которая станет конкурентом Mercedes-AMG GT 63, будет налажено до конца этого года

В целом дизайн новинки перекликается с обычной «восьмеркой», однако M8 Gran Coupe получил и множество собственных уникальных элементов, например, крышу из углепластика, новый аэродинамический обвес, 20-дюймоые колесные диски, новые бамперы, тормозные диски с шестипоршневыми суппортами, адаптивные светодиодные фары и особые шильдики.

Но если ты говоришь о BMW  с приставкой «М», то смотреть надо не на дизайн, а на все, что скрывается под капотом. M8 Gran Coupe получил 4,4-литровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбинами. Мощность агрегата составляет 600 л. с. и 750 Н•м крутящего момента. В версии Competition отдача силового агрегата увеличена до 625 лошадиных сил. До «сотни» новинка разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость — 250 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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