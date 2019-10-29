Представлен BMW M8 в кузове универсал

Не спешите радоваться - это обычный дизайнерский прототип, но зато какой интересный!

В последнее время все новости о дизайне BMW касаются лишь фирменной решётки радиатора, выросшей до невероятных размеров, но серьезно об изменениях в дизайне, похоже, никто не заморачивается. Однако, простые люди не хотят сидеть сложа руки, и начинают "генерить" что-то свое. Одним из таких примеров может быть пятидверный универсал BMW M8 Gran Coupe, придуманный дизайнером, известным под ником X-Tomi.

Надо отметить, что автомобильному миру концепт понравился. Многие эксперты уже отметили, что удлинённая крыша определённо пошла седану на пользу — автомобиль обрёл изящный и стремительный силуэт. Шансов на серийное воплощение такого проекта мизерны, но кто знает, может в BMW обратят внимание на эти наработки и реализуют их в готовом автомобиле.