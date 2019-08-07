BMW объявляет озывную компанию

Кому-то категорически не повезло, ибо в этот раз под отзыв попадает только один автомобиль, но какой - кабриолет BMW 8-Series. Правда, причина отзыва серьезная - неполадки в топливной системе

Вот и верь после такого в хваленое немецкое качество, и ладно, если бы автомобиль был относительно бюджетным, «единичка» или «трешка», так нет же, у нас косяк с восьмой серией, можно сказать, с одним из флагманов модельной линейки. Впрочем, все имеют право на ошибку, может при сборке этого автомобиля на заводе работала «не та смена», может конвейер вышел из строя. Случается всякое, но, разумеется, косяка это не отменяет.

А случилось, собственно, следующее: при сборке автомобиля были неправильно установлены насосы высокого давления, что может привести к разгерметизации или обрыву топливопровода во время движения. Дилеры марки свяжутся с владельцем автомобиля и бесплатно проведут диагностику и необходимую корректировку топливной системы. VIN-номер дефектного автомобиля опубликован на сайте Росстандарта.