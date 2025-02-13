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13 фев 2025

BMW M8 получил 900-сильную версию перед уходом с рынка

BMW M8 получил 900-сильную версию перед уходом с рынка

BMW M8 готовится покинуть рынок, но немецкое тюнинг-ателье G-Power не дает ему уйти незамеченным. Финальная версия купе и Gran Coupe под названием G8M Hurricane RR получила 900-сильную силовую установку и способна разгоняться до 330 км/ч

Под капотом остался тот же 4,4-литровый турбированный V8, но ему поменяли поршни и шатуны, модернизировали турбины и оснастили новой выхлопной системой. В результате мощность выросла с заводских 617 л.с. до 900 л.с., а крутящий момент составляет 1050 Нм. 8-ступенчатый автомат и полноприводная система xDrive остались без доработок.

Внешний вид автомобиля также претерпел изменения. Можно заметить углепластиковый капот, более крупную решетку радиатора и заднее антикрыло. G-Power оснастил машину новыми 21-дюймовыми колесными дисками, обутыми в резину 285/30 спереди и 295/30 сзади. Однако информации об изменениях в подвеске или тормозной системе пока нет.

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