Компания BMW приступила к серийному производству нового купе 8-й серии. Все машины собирают на модернизированном заводе в Дингольфинге

В обновление завода специально для производства «восьмерки» было инвестировано несколько сотен миллионов евро. Связано это с тем, что силовая структура кузова купе заметно отличается от соплатформенной BMW 5-й серии. Кроме того, купе по заказу может оснащаться углепластиковой крышей, что также потребовало изменений производственных процессов.

При подготовке персонала к старту производства BMW впервые использовала очки виртуальной реальности, которые позволили рабочим познакомиться с новой моделью и особенностями монтажа различных элементов.

На старте продаж купе BMW 8-й серии будет доступно в двух вариантах: BMW M850i xDrive и BMW 810d xDrive. Первый вариант оснащается 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 530 л.с., второй — 3-литровым турбодизелем мощностью 320 л.с. Оба варианта имеют полный привод и адаптивное шасси.

Продажи BMW 8-й серии стартуют в ноябре этого года. На российском рынке модель появится, скорее всего, уже в начале следующего года.