BMW намерена радикально решить вопрос с дилерскими наценками

Проблема с дилерскими накрутками существует не только в России, но и за рубежом. Да, даже в Германии коммерсанты не стесняются добавить 20-30 процентов к розничной цене автомобиля

Впрочем, автопроизводители готовы бороться с такой несправедливостью. К примеру, компания BMW намерена в обозримом будущем отказаться от продаж автомобилей через посредников в лице дилеров. Новая схема реализации машин непосредственно через автопроизводителя будет запущена уже в 2024 году. Причем программа сначала заработает с автомобилями Mini и лишь в 2026 будет распространена на все модели BMW.

Предполагается, что покупатель сможет выбрать машину из имеющихся на заводе собранных экземпляров либо оформить заказ на определенную комплектацию с нужными конкретно ему опциями. Автосалоны же будут лишь выполнять функцию выдачи машины клиенту и заниматься послепродажным обслуживанием.