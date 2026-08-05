BMW нарушил собственное обещание и начал показывать рекламу на экранах автомобилей

Компания BMW впервые использовала центральные дисплеи своих автомобилей для показа рекламных роликов, что вызвало неоднозначную реакцию владельцев. При запуске двигателя начал появляться баннер, посвященный фильму «Человек-паук: Новый день»

Сообщается, что рекламная кампания продлится до 10 июля и будет показываться на автомобилях BMW, выпущенных после июля 2020 года с фирменной операционной системой BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 или X. После нажатия на баннер владельцу демонстрируется полноэкранная анимация с музыкальным сопровождением и световыми эффектами в салоне.

В BMW подчеркивают, что речь идет о разовом сотрудничестве с киностудией, а не о запуске постоянной рекламной платформы. По словам представителей бренда, акция приурочена к выходу фильма, в котором также появляются автомобили марки, а специальная версия BMW iX3 была представлена на премьере в Лос-Анджелесе.

Многие владельцы посчитали, что коммерческие сообщения не должны отображаться на экране автомобиля, который уже был полностью оплачен покупателем. Особенно активно пользователи вспоминают заявления BMW, сделанные в декабре 2023 года. Тогда старший вице-президент BMW Group по развитию цифровых сервисов Стефан Дурах заявил, что компания не рассматривает возможность показа рекламы, поскольку салон автомобиля является личным пространством владельца.

