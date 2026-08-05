Автомобильный портал Motorpage
5 авг 2026

BMW нарушил собственное обещание и начал показывать рекламу на экранах автомобилей

BMW нарушил собственное обещание и начал показывать рекламу на экранах автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW впервые использовала центральные дисплеи своих автомобилей для показа рекламных роликов, что вызвало неоднозначную реакцию владельцев. При запуске двигателя начал появляться баннер, посвященный фильму «Человек-паук: Новый день»

Сообщается, что рекламная кампания продлится до 10 июля и будет показываться на автомобилях BMW, выпущенных после июля 2020 года с фирменной операционной системой BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 или X. После нажатия на баннер владельцу демонстрируется полноэкранная анимация с музыкальным сопровождением и световыми эффектами в салоне.

В BMW подчеркивают, что речь идет о разовом сотрудничестве с киностудией, а не о запуске постоянной рекламной платформы. По словам представителей бренда, акция приурочена к выходу фильма, в котором также появляются автомобили марки, а специальная версия BMW iX3 была представлена на премьере в Лос-Анджелесе.

Многие владельцы посчитали, что коммерческие сообщения не должны отображаться на экране автомобиля, который уже был полностью оплачен покупателем. Особенно активно пользователи вспоминают заявления BMW, сделанные в декабре 2023 года. Тогда старший вице-президент BMW Group по развитию цифровых сервисов Стефан Дурах заявил, что компания не рассматривает возможность показа рекламы, поскольку салон автомобиля является личным пространством владельца.
 

При написании новости использовалась информация:
techspot

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW может отказаться от выпуска большого внедорожника

30 июля 2026
BMW X5 для Китая

BMW представил удлиненный X5 для Китая

28 июля 2026

BMW интегрировал конфигуратор своих автомобилей в ChatGPT

20 июля 2026

Новый BMW X5 сохранит V8 и получит сразу несколько мощных версий

13 июля 2026
BMW X5 (2026)

BMW полностью переосмыслил X5: новый дизайн и пять силовых установок

01 июля 2026
BMW M Concept Neue Klasse

BMW показал электрический концепт M3 новой генерации

15 июня 2026

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) корабль для дороги Тест драйв
04 августа 2026

JAC RF8
"Корабль для дороги"
Lada Iskra - lada iskra (2025) огонька не найдется?
Тест драйв
30 июля 2026

Lada Iskra
"Огонька не найдется?"
Subaru Forester - subaru forester (2023) классика в эпоху модерна?
Тест драйв
24 июля 2026

Subaru Forester
"Классика в эпоху модерна?"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 9 8