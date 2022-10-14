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14 окт 2022

BMW не будет оснащать свои спорткары малообъемными моторами

BMW не будет оснащать свои спорткары малообъемными моторами

Сегодня многие автопроизводители стали оснащать свои заряженные модели гибридными силовыми установками или скромными трех- и четырехцилиндровыми моторами

В частности, так недавно сделал Mercedes-Benz, под капотом нового AMG C-63 расположился 630-сильный гибрид на основе двухлитрового турбомотора. Ранее о похожем подходе заявляла компания Audi. В Ингольштадте также намерены перевести линейку Audi Sport на четырехцилиндровые двигатели.

Впрочем, у такого подхода есть и противники. К примеру, компания BMW не соглашается с даунсайзингом моторов. К примеру, недавний BMW M2 получил трёхлитровую «шестёрку» на 460 л.с. без всяких электрических «довесков».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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