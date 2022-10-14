BMW не будет оснащать свои спорткары малообъемными моторами

Сегодня многие автопроизводители стали оснащать свои заряженные модели гибридными силовыми установками или скромными трех- и четырехцилиндровыми моторами

В частности, так недавно сделал Mercedes-Benz, под капотом нового AMG C-63 расположился 630-сильный гибрид на основе двухлитрового турбомотора. Ранее о похожем подходе заявляла компания Audi. В Ингольштадте также намерены перевести линейку Audi Sport на четырехцилиндровые двигатели.

Впрочем, у такого подхода есть и противники. К примеру, компания BMW не соглашается с даунсайзингом моторов. К примеру, недавний BMW M2 получил трёхлитровую «шестёрку» на 460 л.с. без всяких электрических «довесков».