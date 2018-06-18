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18 июн 2018

BMW представила купе 8-й серии

BMW представила купе 8-й серии
Автор фото: фирма-производитель

Этого ждали долго и, вот в минувший уик-энд, компания BMW наконец-то представила новое купе 8- серии. Напомним, что с момента показа модели предыдущего поколения прошло ни много, ни мало, а 19 лет.

Не смотря на индекс, подчеркивающий флагманский статус, новинка оказалась компактнее «шестерки», которую вскоре снимают с конвейера. Длина купе — 4843 мм, это на 51 см меньше, «ужалась» машина и по другим параметрам.

Как и другие новые модели, «восьмерка» построена на модульной платформе CLAR, но вся агрегатная часть роднит ее с BMW 5-й серии. Например у нее нет пневматической подвески.

Немцы придали машине настолько динамичный облик, что из-за резко ниспадающей крыши на задних местах пришлось отказаться от подголовников. Весь интерьер, в целом, практически такой же, как у нового Х5. Никуда не делась и новая приборная панель, с разнесенными по бокам шкалами спидометра и тахометра. Эта деталь вызвала наибольшее нарекание у фанатов марки, которые за много лет привыкли к двум циферблатам.

На старте продаж купе будет доступно всего в двух версиях. Первый - 840d XDrive с 3-литровым турбодизелем мощностью 320 л.с. Второй вариант: M850i с новым 4,4-литровым бензиновым V8 с двойным турбонаддувом. Оба варианта полноприводные, с управляемым электроникой задним дифференциалом.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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