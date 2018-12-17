Автомобильный портал Motorpage
дек 2018

Концепт BMW X7 - Гигант

Новый BMW X7 - BMW X7 2019 Гигант
Флагманский кроссовер BMW X7 исполнен в формате XXL с гиперболизированными элементами традиционного баварского дизайна

Чего стоят одни только «ноздри» радиаторной решетки, раздувшиеся до грандиозных размеров! В сравнении с моделью X5 новинка на 229 мм длиннее, на 4 мм уже и на 24 мм выше. Колесная база составляет внушительные 3105 мм. Адаптивные амортизаторы и пневматическая подвеска включены в базовое оснащение. В качестве опций предлагаются 22-дюймовые колеса, активные стабилизаторы, адаптивный рулевой механизм, лазерная оптика и полноуправляемое шасси. Самую доступную дизельную версию xDrive30d для нашего рынка предложат за 5 830 000 рублей, а топовый вариант M50d с 3-литровым 400-сильным турбодизелем обойдется в 7 490 000 рублей. Всем исполнениям X7 выделены 8-диапазонный «автомат» и полноприводная трансмиссия. В конкуренты записаны Range Rover и Mercedes-Benz GLS.

Фото BMW X7

  • BMW X7 2019 Гигант
  • BMW X7 2019 вид спереди
  • BMW X7 2019 вид спереди
  • BMW X7 2019 вид спереди сбоку
Больше фотографий в нашей галерее

Последние новости

...

Новый Mercedes-Benz CLA дебютирует нестандартно

17 декабря 2018

Из камуфляжа для Toyota Supra сделали подарочную упаковку

17 декабря 2018
Volkswagen

Электрический хэтчбек Volkswagen «засветился» в Южной Африке

17 декабря 2018

Volvo заставляет своих покупателей отказываться от покупки автомобиля

17 декабря 2018
BMW X6

Шпионы поймали новый BMW X6

17 декабря 2018

 Новости авторынка

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

2 2 4 0 7