Концепт BMW X7 - Гигант

Флагманский кроссовер BMW X7 исполнен в формате XXL с гиперболизированными элементами традиционного баварского дизайна

Чего стоят одни только «ноздри» радиаторной решетки, раздувшиеся до грандиозных размеров! В сравнении с моделью X5 новинка на 229 мм длиннее, на 4 мм уже и на 24 мм выше. Колесная база составляет внушительные 3105 мм. Адаптивные амортизаторы и пневматическая подвеска включены в базовое оснащение. В качестве опций предлагаются 22-дюймовые колеса, активные стабилизаторы, адаптивный рулевой механизм, лазерная оптика и полноуправляемое шасси. Самую доступную дизельную версию xDrive30d для нашего рынка предложат за 5 830 000 рублей, а топовый вариант M50d с 3-литровым 400-сильным турбодизелем обойдется в 7 490 000 рублей. Всем исполнениям X7 выделены 8-диапазонный «автомат» и полноприводная трансмиссия. В конкуренты записаны Range Rover и Mercedes-Benz GLS.