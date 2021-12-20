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20 дек 2021

На BMW подали в суд по странному поводу

На BMW подали в суд по странному поводу
Автор фото: фирма-производитель

Американские водители подали коллективный иск  против компании BMW из-за проблемных подстаканников. И тут дело не во вкусе

Нет, друзья, американцы не привереды. Они бы не стали подавать иск против автопроизводителя  лишь из-за того, что их литровый стакан с содовой не помещается в подстаканник. Проблема здесь куда серьезнее. Дело в том, что был обнаружен необычный дефект – подстаканники на кроссовере X7 протекают, в результате чего влага попадает на проводку, которая ведет к модулю контроля за подушками безопасности.  Стоит ли говорить, что влага на проводах может привести к короткому замыканию? Кстати, короткое замыкание может привести к срабатыванию подушек.

Любопытно, что в иске описано несколько случаев, когда владельцы X7 сталкивались с неисправностью блока подушек безопасности после того, как в подстаканники их машин попало немного жидкости. В BMW отказывались признавать случаи гарантийными, а стоимость ремонта составляла несколько тысяч долларов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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