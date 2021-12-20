На BMW подали в суд по странному поводу

Американские водители подали коллективный иск против компании BMW из-за проблемных подстаканников. И тут дело не во вкусе

Нет, друзья, американцы не привереды. Они бы не стали подавать иск против автопроизводителя лишь из-за того, что их литровый стакан с содовой не помещается в подстаканник. Проблема здесь куда серьезнее. Дело в том, что был обнаружен необычный дефект – подстаканники на кроссовере X7 протекают, в результате чего влага попадает на проводку, которая ведет к модулю контроля за подушками безопасности. Стоит ли говорить, что влага на проводах может привести к короткому замыканию? Кстати, короткое замыкание может привести к срабатыванию подушек.

Любопытно, что в иске описано несколько случаев, когда владельцы X7 сталкивались с неисправностью блока подушек безопасности после того, как в подстаканники их машин попало немного жидкости. В BMW отказывались признавать случаи гарантийными, а стоимость ремонта составляла несколько тысяч долларов.