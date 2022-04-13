Представлен рестайлинговый BMW X7

Впервые представленный в 2018 году, флагманский кроссовер BMW пережил плановую модернизацию. Пусть набор агрегатов здесь остался прежним, зато существенно изменились внешность и интерьер

В глаза сразу бросается новая двухярусная оптика. Усложнилась форма переднего бампера, а в решетке радиатора применили другие вертикальные ламели (черно-хромированные). Задние фары тоже слегка освежили, установив более темные стекла. В интерьере же появилась единая 27-дюймовая приборная панель, которая теперь объединена с мультимедийной системой в один блок. Еще один приятный бонус - USB порты с высокой выходной мощностью в 45 Вт, что позволяет заряжать крупную технику, вроде ноутбуков. Важное уточнение, с рестайлингом BMW X7 лишился версий с двухрядной компоновкой салона - отныне все кроссоверы будут трехрядными.

Что касается моторов, то, как мы уже писали выше, они не изменились. Клиент может выбирать между трехлитровым 340-сильным турбодизелем, бензиновым 530-сильным V8 и бензиновой трехлитровой "турбошестеркой", которая после рестайлинга стала чуть мощнее - 380 лошадиных сил против 340 (в дорестайлинге). Все моторы работают в паре с 8-ступенчатым автоматом.