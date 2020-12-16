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16 дек 2020

BMW X7 сделали джипом

BMW X7 сделали джипом
Автор фото: фирма-производитель

Кто сказал, что кроссоверы – это не внедорожники? В ателье Manhart так точно не думают и доказывают это на деле своим новым проекте

Тюнеры взяли за основу обычный X7 и превратили его в некое подобие штабного военного внедорожника. Ну, как минимум, можно говорить о том, что создатели вдохновлялись военной темой. Так машину затянули в темную матовую пленку с имитацией клепок.  Кроме того произошло некоторое «шаманство» с пневматической подвеской, что увеличило дорожный просвет на четыре сантиметра.  Ну и венчается все это большими колесами со «злой и зубастой» резиной.

Читатели Motorpage, наверняка, подумают, что внешним лоском все и ограничивается, но нет – поработали и над движком.  Здесь изменили железо, а заодно переделали прошивку. В итоге мы получаем 650 лошадиных сил и 920Нм отдачи.

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