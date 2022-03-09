В Manhart «прокачали» BMW X7

Тюнинг автомобилей BMW – это основной профиль ателье Manhart. Похоже, мы не соврем, если скажем, что через руки мастеров Manhart прошел чуть ли не весь модельный ряд баварской марки. Правда, флагманский кроссовер X7 они как-то постоянно обходили вниманием – до сегодняшнего дня

Да, перед вами проект MHX7 650, созданный на базе BMW X7. Традиционно для Manhart, доработок здесь масса – форсирован двигатель, модернизирована подвеска, подправлена внешность. Впрочем, обо всем по порядку. Начнем именно с мотора – штатный 4.4-литровый V8 развивал 530 лошадиных сил – после доработки этот показатель увеличился до 650 лошадиных сил.

Прибавка в 120 лошадиных сил была достигнута не одним лишь чип-тюнингом – на мотор установили новый ЭБУ, а также модифицировали выхлопную систему. К сожалению, динамических характеристик тюнеры не приводят, но стандартный X7 способен разогнаться до сотни за 4.7 секунды. Предполагаем, что после доработки кроссовер, как минимум, сможет выехать из 4.5 секунд. Максимальная скорость стандартного кроссовера – 250 километров в час.

Кузов автомобиля окрашен в матовый черный цвет с золотыми полосами. На машину установили и боди-кит, который выполнен из углепластика. Интерьер доработкам не подвергался.