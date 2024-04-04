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4 апр 2024

BYD готовит новый электрифицированный пикап

BYD готовит новый электрифицированный пикап
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD опубликовала изображения нового пикапа, название которого пока держится в секрете. Он получит как гибридную, так и полностью электрическую силовую установку. Ожидается, что новинку покажут вживую на Пекинском автосалоне

На официальных снимках пикап скрывается под сине-оранжевым камуфляжем, но по крайней мере, одна шпионская фотография была уже опубликована. Благодаря ей мы можем сложить примерную картину того, как может выглядеть 4-дверный пикап. Автомобиль получит “квадратный” дизайн кузова, массивный внедорожный обвес, многоярусную светодиодную оптику и крупный буквенный логотип BYD на вставке под решетку радиатора. Габариты пока неизвестны, но ожидается, что новинка будет сопоставима по размерам с Toyota Hilux.

Из технических характеристик известно, что пикап получит как гибридную, так и полностью электрическую силовую установку. Для гибрида заявлен 1,5-литровый турбомотор и запас хода от 800 до 1200 км (на электротяге – 100 км).

При написании новости использовалась информация:
autohome

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