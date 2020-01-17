BYD готовятся убить Tesla

За прошлый год, марка BYD реализовала на родном для себя рынке Китая 461 399 автомобилей и, несмотря на существенный спад продаж электромобилей, который связан с сокращением субсидий со стороны государства, компания активно работает над новыми электрическими моделями

Одной из них станет седан Han EV, который будет впоследствии конкурировать с люксовой моделью Tesla Model S. BYD распространил первые фотографии перспективной модели. Решетка радиатора у электрокара выполнена в виде декоративного элемента в нижней части переднего бампера, также обращают на себя внимание фары в стиле Audi.

По данным Carscoops, в базовой версии машина будет оснащена задним электромотором мощностью 218 л.с., двухмоторный вариант сможет развивать 268 л.с., запас хода ожидается в районе 450 км. Помимо полностью электрической модель будет представлена в гибридной версии Han PHEV. У нее под капотом располагается 189-сильный 2,0-литровый турбомотор, который будет работать с тремя электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки составит 476 л.с.