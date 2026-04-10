10 апр 2026

Пикап BYD Shark 6 получил версию мощностью 469 л.с.

Компания BYD представила новую флагманскую модификацию пикапа Shark 6 с более мощной силовой установкой

Версия Shark 6 Performance получила гибридную силовую установку с 2,0-литровым турбированным мотором. Суммарная мощность системы составляет 469 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Благодаря этому разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунд. Теперь пикап способен тянуть груз весом до 3500 кг, что соответствует уровню таких моделей, как Ford Ranger и Toyota Hilux. Для сравнения, прежняя версия имела предел в 2500 кг.

Помимо такой версии, в линейке появилась модификация Dynamic Cab-Chassis. Она ориентирована на коммерческое использование и может оснащаться грузовой платформой с восемью точками крепления и дополнительными отсеками для хранения.

Chery не смог, но BYD сможет: Yangwang U8 тренируют для подъема на лестницу

04 марта 2026
BYD Tai 3

BYD готовит обновление для электрического внедорожника Tai 3

21 января 2026

BYD создала новый оппозитный двигатель для своих электрокаров

03 декабря 2025
BYD Dynasty D

BYD отложила выпуск своего флагманского кроссовера, чтобы его обновить

28 ноября 2025
BYD Yuan Plus (2023)

BYD откажется от вращающихся экранов

24 ноября 2025
BYD Racco

Suzuki признала BYD серьезным соперником на японском рынке

05 ноября 2025

Главные темы на MotorPage

Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят
Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости!
Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"

