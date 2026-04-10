Пикап BYD Shark 6 получил версию мощностью 469 л.с.

Компания BYD представила новую флагманскую модификацию пикапа Shark 6 с более мощной силовой установкой

Версия Shark 6 Performance получила гибридную силовую установку с 2,0-литровым турбированным мотором. Суммарная мощность системы составляет 469 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Благодаря этому разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунд. Теперь пикап способен тянуть груз весом до 3500 кг, что соответствует уровню таких моделей, как Ford Ranger и Toyota Hilux. Для сравнения, прежняя версия имела предел в 2500 кг.

Помимо такой версии, в линейке появилась модификация Dynamic Cab-Chassis. Она ориентирована на коммерческое использование и может оснащаться грузовой платформой с восемью точками крепления и дополнительными отсеками для хранения.