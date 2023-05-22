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22 май 2023

BYD приближается к России

BYD приближается к России

Этот китайский концерн пытается активно осваивать иностранные рынки. В ближайших планах – покорение Европы, но пока что BYD решил остановиться на Узбекистане

Строго говоря, завод будет совместным с UzAuto предприятием под названием BYD Uzbekistan Factory. Его создают на базе уже существующей фабрики Jizzakh Auto в Джизакской области, поэтому к работе оно приступит уже нынешней осенью, что достаточно быстро. Собирать же на новом конвейере будут электрокары и гибриды. Компания даже раскрыла две новинки - седан Chazor и кроссовер Song Plus.

Мы не случайно в заголовке упомянули Россию, так как узбекские машины компания планирует поставлять и к нам. Инсайдеры также говорят, что в Узбекистане могут наладить сборку и BYD Han, который уже продается у нас (машины привозят из Китая по программе параллельного импорта).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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