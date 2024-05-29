BYD запускает продажи гибридного Qin L с запасом хода в 2100 км

Компания BYD выводит на рынок новый седан Qin L с гибридной системой DM-i пятого поколения, которая недавно дебютировала на более дорогой модели Seal 06. Начальная стоимость в Китае - 99 800 юаней (примерно 1 210 000 рублей)

Автомобиль получил строгий и современный дизайн, выделяющийся крупной решеткой радиатора и светодиодной оптикой, оформленной в фирменном стиле «Лицо дракона». Размеры новинки максимально приближены к соплатформенному Seal 06: 4830/1990/1495 мм., при колесной базе в 2790 мм. Внутри имеется 15,6-дюймовая мультимедийная система, 8,8-дюймовая “приборка”, панорамная крыша, беспроводная зарядка, аудиосистема с 8 динамиками, а также электрорегулировки передних сидений с функциями подогрева и вентиляции.

В основе гибридной силовой установки находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 101 л.с. и один электродвигатель на 163 л.с. или 218 л.с. в зависимости от комплектации. Заявленный запас хода на электротяге - 80 км для базовой версии и 120 км для флагманского исполнения (по циклу CLTC). В гибридном же режиме автомобиль сможет преодолеть до 2100 км на полном баке и заряде аккумулятора.