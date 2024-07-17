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17 июл 2024

Гибридный BYD Song L готовится к дебюту на китайском рынке

Гибридный BYD Song L готовится к дебюту на китайском рынке
Автор фото: фирма-производитель

Компания BYD в конце этого месяца запустит продажи гибридной модификации кроссовера BYD Song L. По предварительным данным, стоимость автомобиля будет начинаться от 99 800 юаней (примерно 1 200 000 рублей)

В основе гибридной силовой установки расположился 1,5-литровый мотор мощностью 101 л.с. и один электромотор на 218 л.с. В зависимости от комплектации кроссовер оснащается батарей емкостью 18,3 кВт*ч или 26, кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 112 и 160 км соответственно. В гибридном же режиме - 2100 км. Отмечается, что благодаря новой технологии DM 5.0 PHEV средний расход на 100 км составляет 2,9 л. 

Точные габариты кроссовера: 4780/1898/1670 мм., при колесной базе в 2782 мм. По дизайну гибрид практически ничем не отличается от электрической версии, кроме наличия решетки радиатора. Также никаких изменений не будет и в оснащении.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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