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11 мар 2024

Гибридный седан BYD Qin L запечатлен на шпионских фотографиях

Гибридный седан BYD Qin L запечатлен на шпионских фотографиях

Китайская компания BYD готовит к дебюту новую модель - гибридный седан Qin L. Автомобиль сейчас проходит дорожные испытания, в связи с этим появились новые шпионские фотографии

BYD Qin L войдет в линейку BYD под названием Dynasty, которая также включает модели Qin, Tang, Song, Yuan, and Han. Габариты автомобиля: 4830/1900/1495 мм., колесная база - 2790 мм. По размерам новинка чуть больше родственного седана Qin Plus. Судя по фотографиям, она также будет отличаться более крупной решеткой радиатора и иной формой передних фар. Внутри вполне стандартно для современных электрифицированных автомобилей - два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы, мультифункциональный руль и две платформы для беспроводной зарядки смартфонов. 

Ожидается, что гибридная силовая установка Qin L будет включать 1,5-литровый мотор мощностью 101 л.с. и один электродвигатель на 218 л.с. Емкостей аккумуляторов две: 10,1 кВт*ч или 15,9 кВт*ч в зависимости от комплектации. Запас хода на электротяге составит 60 и 90 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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