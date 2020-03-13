Китайский автогигант начал выпускать маски и антисептики для борьбы с эпидемией

Китайский автопроизводитель BYD начал массово выпускать медицинские маски и антисептики в качестве своего вклада в борьбу с эпидемией коронавируса в стране

BYD, базирующийся в городе Шэньчжэнь, приступил к налаживанию выпуска медицинских масок в конце января нынешнего года. На данный момент автогигант ежедневно производит до 5 млн масок и около 300 тыс. бутылок антибактериального средства для рук. Продукция распространяется среди сотрудников предприятий BYD, однако ее большая часть предназначена для жителей провинции Хубэй — эпицентра эпидемии.

Сейчас в Китае, где ситуация с короновирусом взята под контроль, автомобильные компании постепенно начинают запускать производство машин и компонентов после многонедельных простоев заводов.