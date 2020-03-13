Автомобильный портал Motorpage
13 мар 2020

Китайский автогигант начал выпускать маски и антисептики для борьбы с эпидемией

Китайский автогигант начал выпускать маски и антисептики для борьбы с эпидемией

Китайский автопроизводитель BYD начал массово выпускать медицинские маски и антисептики в качестве своего вклада в борьбу с эпидемией коронавируса в стране

BYD, базирующийся в городе Шэньчжэнь, приступил к налаживанию выпуска медицинских масок в конце января нынешнего года. На данный момент автогигант ежедневно производит до 5 млн масок и около 300 тыс. бутылок антибактериального средства для рук. Продукция распространяется среди сотрудников предприятий BYD, однако ее большая часть предназначена для жителей провинции Хубэй — эпицентра эпидемии.

Сейчас в Китае, где ситуация с короновирусом взята под контроль, автомобильные компании постепенно начинают запускать производство машин и компонентов после многонедельных простоев заводов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

BYD готовятся убить Tesla

17 января 2020
Denza X

Daimler AG создал очень китайский автомобиль

15 октября 2019
BYD Tang

Новый BYD Tang: 4,5 до «сотни»!

20 апреля 2018
BYD Qin

Компания BYD обошла по продажам электромобилей Tesla и Nissan

13 августа 2015

Еще одна марка автомобилей покинула российский рынок

18 июня 2015

Китайская компания BYD выпустит четыре новых кроссовера за два года

02 февраля 2015

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T6 - jac t6 2019 при прочих равных условиях Тест драйв
13 марта 2020

JAC T6
"При прочих равных условиях"
Lada 4x4 - lada 4x4 2019 секреты привлекательности lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев
Тест драйв
10 марта 2020

Lada 4x4
"Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт
Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 4 1 3