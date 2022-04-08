Китайский конкурент Tesla Model S пережил важное обновление

Компания BYD представила рестайлинговую версию своего флагманского электрического седана Han

Модель, которую в мировых СМИ уже успели назвать основным конкурентом Tesla, получила новые бампера, заднюю оптику и колесные диски. В салоне же появилась цифровая 12-дюймовая приборная панель. Материалы отделки также изменились.

Главные новшества скрываются под капотом. Во-первых, производитель стал устанавливать батарею увеличенной емкости (90 против 76 кВт.ч.). Во вторых двигатели получили прибавку к мощности, теперь одномоторный Han развивает 245 лошадиных сил (222 ранее) двухмоторная модификация выдает 517 лошадиных сил против 495 в дорестайлинге. Паспортный запас хода увеличился до 715 километров.

Стоит отметить, что несколько дней назад компания BYD попала в сотню самых влиятельных фирм мира, которые определяют будущее. Место в рейтинге было обеспечено после заявлений концерна о прекращении производства машин с ДВС. BYD стал первым китайским автопроизводителем, который пошел на такой шаг.