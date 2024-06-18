Автомобильный портал Motorpage
18 июн 2024

Появились первые изображения салона гибридного Leopard 8

Появились первые изображения салона гибридного Leopard 8
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD опубликовала изображения интерьера нового большого гибридного кроссовера Leopard 8 (на родине FangChengBao 8). Продажи автомобиля начнутся в третьем квартале этого года

Судя по изображениям, интерьер Leopard 8 выполнен в стилистике других моделей семейства FangChengBao. Бросается в глаза большое количество физических кнопок, широкий центральный тоннель и три экрана на передней панели: 12,3-дюймовая “приборка” и два экрана мультимедийной системы на 15,6 и 12,3 дюйма. В зависимости от комплектации салон может быть как 6, так и 7 местным (два отдельных сиденья или трехместный диван на втором ряду). Отделка салона выполнена из алькантары и деревянных вставок.

Leopard 8 оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 2,0-литровый ДВС и два электромотора. Суммарная мощность составляет 939 л.с. Емкость батареи и запас хода пока не известны.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...

Рассекречен салон нового Леопарда от BYD

05 июня 2024
BYD Qin L

BYD запускает продажи гибридного Qin L с запасом хода в 2100 км

29 мая 2024
новый минивен от BYD

В Китае заметили новый минивен от BYD

24 мая 2024

Англичане могут закупиться двухэтажными автобусами у китайского BYD

22 мая 2024
BYD Seal 06 DM-i

Гибридному BYD Seal 06 DM-i обещают запас хода в 2000 км

17 мая 2024
BYD Shark

BYD представила конкурента пикапу Ford Ranger

16 мая 2024

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы? Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"
Changan UNI-T - changan uni-t (2023) третье впечатление
Тест драйв
07 июня 2024

Changan UNI-T
"Третье впечатление"
Dongfeng DFSK ix5 - dfsk ix5 (2023) главное – форма
Тест драйв
03 июня 2024

Dongfeng DFSK ix5
"Главное – форма"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 7 7 5