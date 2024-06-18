Появились первые изображения салона гибридного Leopard 8

Китайская компания BYD опубликовала изображения интерьера нового большого гибридного кроссовера Leopard 8 (на родине FangChengBao 8). Продажи автомобиля начнутся в третьем квартале этого года

Судя по изображениям, интерьер Leopard 8 выполнен в стилистике других моделей семейства FangChengBao. Бросается в глаза большое количество физических кнопок, широкий центральный тоннель и три экрана на передней панели: 12,3-дюймовая “приборка” и два экрана мультимедийной системы на 15,6 и 12,3 дюйма. В зависимости от комплектации салон может быть как 6, так и 7 местным (два отдельных сиденья или трехместный диван на втором ряду). Отделка салона выполнена из алькантары и деревянных вставок.

Leopard 8 оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 2,0-литровый ДВС и два электромотора. Суммарная мощность составляет 939 л.с. Емкость батареи и запас хода пока не известны.