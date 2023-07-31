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31 июл 2023

Показан новый кроссовер BYD Song L

Показан новый кроссовер BYD Song L
Автор фото: фирма-производитель

В интернете были опубликованы изображения нового кроссовера Song L, презентация которого должна состояться в сентябре этого года

Опубликованные изображения - это неофициальные снимки, но и шпионскими их трудно назвать. Автомобиль предстает перед нами в фирменном синем камуфляже, который скрывает в основном только колесные диски. Отчетливо видно, что новинка получит узкие светодиодные передние и задние фары, небольшую решетку радиатора, встроенную в нижний бампер, а также приплюснутый спойлер над дверью багажника.

Напомним, что предварительный дизайн автомобиля был представлен в виде концепта на Шанхайском автосалоне в апреле этого года. Тогда компания заявила, что Song L сконструирован на платформе e-platform 3.0, которая лежит в основе последних электромобилей компании. Вероятно, силовая установка будет позаимствована у кроссовера Denza N7, суммарная мощность которой достигает 530 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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