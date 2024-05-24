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24 май 2024

В Китае заметили новый минивен от BYD

В Китае заметили новый минивен от BYD

На китайских дорогах заметили новый минивен от китайской компании BYD. Предполагается, что он пополнит семейство Dynasty, куда входят модели под наименованием Qin, Tang, Song, Yuan, and Han

Судя по опубликованным изображениям, минивэн будет 7-местными, а его длина чуть более 5 метров с колесной базой в районе 3 метров. Вероятно, автомобиль получит идентичную платформу Denza D9, но будет значительно дешевле (по некоторым данным около 220 000 юаней, что эквивалентно 2 780 000 рублей).

Новый минивен оснащен гибридной силовой установкой DM-I, в составе которой 1,5-литровый турбомотор и один электродвигатель. Система DM-I в пятом поколении дебютировала на седане Qin L. Ее мощность составляет 318 л.с. (ДВС 101 л.с. + электромотор на 218 л.с.).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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