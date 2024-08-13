Автомобильный портал Motorpage
13 авг 2024

YangWang U8 от BYD получил третий ряд сидений

YangWang U8 от BYD получил третий ряд сидений
Автор фото: фирма-производитель

Компания BYD готовит трехрядную версию внедорожника  YangWang U8. Экземпляр с новой компоновкой сидений заметили на китайских дорогах

О возможности появления 6- или 7-местных версий YangWang U8 стало известно еще с презентации модели в прошлом году. Судя по снимкам, опубликованных в интернете, внедорожник получит именно 6-местный салон с расположением сидений по формуле 2+2+2. На втором ряду вместо дивана будет два отдельных пассажирских кресла. На фотографиях можно заметить, что задний свес автомобиля стал значительно больше, а колесная длина могла увеличиться до 3,2 метров.

С технической точки зрения автомобиль не претерпит изменений, но вероятно, третий ряд значительно повлияет на и так большой вес автомобиля в 3,5 тонны. Но YangWang U8 трудно назвать полноценным внедорожником, скорее это премиальный городской кроссовер с потенциалом для бездорожья. Напомним, что U8 - это гибрид с 2,0-литровым “атмосферником” и четырьмя электродвигателями по одному на каждое колесо. Суммарная мощность системы - 1197 л.с. и 1280 Нм крутящего момента. Запас хода в гибридном режиме достигает 1000 км по циклу CLTC.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
BYD Seagull

BYD обновил недорогой электрохэтчбек Seagull

01 августа 2024

Гибридный BYD Song L готовится к дебюту на китайском рынке

17 июля 2024
BYD Song Pro

Обновленный кроссовер BYD Song Pro заметили на улицах Китая

03 июля 2024
BYD

Будущий флагманский кроссовер BYD Ming будет 5,1-метровым 7-местным гибридом

25 июня 2024
BYD Leopard 8

Появились первые изображения салона гибридного Leopard 8

18 июня 2024

Рассекречен салон нового Леопарда от BYD

05 июня 2024

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-V - changan uni-v (2023) равнение на флагмана Тест драйв
12 августа 2024

Changan UNI-V
"Равнение на флагмана"
- cyclone rt3s городская мобильность
Мотоциклы
08 августа 2024


"Городская мобильность"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресусный тест
Тест драйв
01 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест"
FAW Bestun T77 - faw bestune t77 (2018) семьдесят семь удовольствий
Тест драйв
29 июля 2024

FAW Bestun T77
"Семьдесят семь удовольствий"

Написано новостей:

3 4 9 7 7