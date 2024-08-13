YangWang U8 от BYD получил третий ряд сидений

Компания BYD готовит трехрядную версию внедорожника YangWang U8. Экземпляр с новой компоновкой сидений заметили на китайских дорогах

О возможности появления 6- или 7-местных версий YangWang U8 стало известно еще с презентации модели в прошлом году. Судя по снимкам, опубликованных в интернете, внедорожник получит именно 6-местный салон с расположением сидений по формуле 2+2+2. На втором ряду вместо дивана будет два отдельных пассажирских кресла. На фотографиях можно заметить, что задний свес автомобиля стал значительно больше, а колесная длина могла увеличиться до 3,2 метров.

С технической точки зрения автомобиль не претерпит изменений, но вероятно, третий ряд значительно повлияет на и так большой вес автомобиля в 3,5 тонны. Но YangWang U8 трудно назвать полноценным внедорожником, скорее это премиальный городской кроссовер с потенциалом для бездорожья. Напомним, что U8 - это гибрид с 2,0-литровым “атмосферником” и четырьмя электродвигателями по одному на каждое колесо. Суммарная мощность системы - 1197 л.с. и 1280 Нм крутящего момента. Запас хода в гибридном режиме достигает 1000 км по циклу CLTC.